РИАМО - 28 июн. Всех пассажиров на Филевской линии столичной подземки довезли до ближайших станций после того, как на пути упало дерево, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
Дерево упало на пути между станциями «Пионерская» и «Филевский парк». Из-за этого прервалось движение между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская».
«В поездах на участке Филевской линии между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская» пассажиров нет», — говорится в сообщении.
Всех пассажиров довезли до ближайших станций.
Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы о сильном дожде и порывистом ветре и посоветовало обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Движение поездов на «голубой» ветке метро могут восстановить в течение 20 минут>>
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