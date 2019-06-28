РИАМО - 28 июн. Всех пассажиров на Филевской линии столичной подземки довезли до ближайших станций после того, как на пути упало дерево, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Дерево упало на пути между станциями «Пионерская» и «Филевский парк». Из-за этого прервалось движение между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская».

«В поездах на участке Филевской линии между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская» пассажиров нет», — говорится в сообщении.

Всех пассажиров довезли до ближайших станций.

Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы о сильном дожде и порывистом ветре и посоветовало обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Движение поездов на «голубой» ветке метро могут восстановить в течение 20 минут>>