РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В пятницу на стадионе «Труд» в подмосковном Подольске прошел бал выпускников, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Бал выпускников начался с торжественного выхода на стадион ребят и учителей школ горокруга. Поздравили героев дня глава городского округа Николай Пестов, депутат Мособлдумы Павел Максимович, председатель совета депутатов округа Дмитрий Машков, первый замглавы администрации муниципалитета Виктор Чуб и другие официальные лица.

«Участниками праздника стали 1 760 вчерашних школьников, 173 из них награждены медалями «За особые успехи в учении», а 40 стали победителями, призерами Всероссийской олимпиады и международных олимпиад», – сказал ведущий праздника.

Пестов поздравил тех, кто добился серьезных успехов и получил золотые и серебряные медали, успешно сдал госэкзамены.

«У нас 20 человек получили 100 баллов, двое – 200 баллов по результатам сдачи единого госэкзамена. Всякое доброе дело начинается с мечты. Мечтайте и дерзайте!», – сказал Пестов.

Максимович отметил, что все разделяют миг триумфа юношей и девушек, гордятся ребятами и желают им успехов на жизненном пути.

«Путь этот не всегда будет легким. Вам предстоит продолжить обучение в высших учебных заведениях, найти свое место в жизни, быть полезным родному городу и родной стране. Любите Россию и будьте достойны высокого звания лучших подольских выпускников», – добавил Максимович.