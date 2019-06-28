РИАМО - 28 июн. Железнодорожники завершили аварийно-восстановительные работы на станции «Сходня», стабилизировано движение по всем главным путям, восстановлена работа устройств сигнализации, централизации и блокировки на станции, говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги.

В пятницу на станции «Сходня» Октябрьской железной дороги злоумышленники похитили из кабельного колодца 17 кабелей СЦБ суммарной длиной более 1,5 километров. Из-за этого произошел сбой в движении более 30 поездов дальнего следования, девяти высокоскоростных поездов «Сапсан», также был нарушен график движения пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД.

«Поезда дальнего следования и пригородные поезда, проходящие в настоящее время через данный участок, курсируют в соответствии с расписанием», — говорится в сообщении.

Некоторые поезда дальнего следования и высокоскоростные составы уже сократили отставание в пути, прибыли на станции назначения с незначительным отставанием или по графику. Диспетчерский аппарат предпринимает необходимые меры, чтобы минимизировать задержки остальных поездов дальнего следования по прибытии на конечные пункты.