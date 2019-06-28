РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 июн. В подмосковной Балашихе в ходе празднования Дня молодежи вручили грамоты и благодарственные письма молодежным активистам городского округа, а ребятам из первой смены эколагеря «Чистый город» вручили первые трудовые книжки, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Торжественное мероприятие прошло в пятницу в Ледовом дворце «Арена-Балашиха», в рамках которого была организована презентация молодежных центров Балашихи. Молодежных активистов наградили благодарственными письмами и почетными грамотами Главного управления социальных коммуникаций Московской области, Мособлдумы, управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи, совета депутатов Балашихи. Награды вручили и членам общественных организаций, творческих объединений, спортсменам.

«От имени главы Балашихи Сергея Юрова я поздравляю всех с Днем молодежи. В Балашихе более 100 тысяч жителей в возрасте до 30 лет. Созданы все условия для развития молодежи, реализации во всех сферах. Желаю всем креатива, энергии, добра, удачи во всех проектах. Ваши успехи – это настоящее и будущее нашего города и нашего Подмосковья», – сказала начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации горокруга Вера Варнина.

Она вручила молодежным активистам благодарственные письма и почетные грамоты главы Балашихи Сергея Юрова.

Председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов поздравил ребят с праздником и отметил, что в России самая лучшая молодежь.

«Нет такой отрасли, где бы вы не принимали участие и не достигали серьезных результатов. Я благодарен вам за то, что вы такие активные. Вы – наше будущее. Счастья, здоровья, успехов. Только вперед», – заключил Попов.

Особое внимание в ходе мероприятия уделили итогам первой смены экологического лагеря «Чистый город». В торжественной обстановке прошло закрытие первой смены лагеря, которое сопровождалось яркими музыкальными номерами.

Экологический лагерь дневного пребывания «Чистый город» пользуется большой популярностью у школьников и студентов Балашихи, ведь благодаря этому юные балашихинцы имеют возможность заработать свои первые деньги, приводя в порядок скверы, парки и улицы родного города. Так, за месяц участники первой смены собрали более 10 тысяч мешков мусора.

В ходе церемонии им были вручили первые трудовые книжки.