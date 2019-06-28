РИАМО - 28 июн. На месте котлована на площади Павелецкого вокзала появится транспортно-пересадочный узел, ожидается, что инвестор реализует проект за два года, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«На месте котлована появится транспортно-пересадочный узел с большим парком на поверхности и развитой инфраструктурой. Здесь запланирован многофункциональный четырехуровневый подземный торгово-развлекательный комплекс с современным городским парком площадью почти 3 гектара», — сказала Княжевская в интервью «Российской газете».

Она добавила, что новая парковая зона в ЦАО — хорошее решение. Ожидается, что инвестор сможет реализовать проект в ближайшие два года.

В Москве продолжат строить ТПУ, только в Троицком и Новомосковском округах к 2035 году запланированы 24 таких объекта. На первом этапе, к 2025 году, должно появиться 13 ТПУ, а за следующие десять лет – еще 11.