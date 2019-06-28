РИАМО - 28 июн. Управление Роспотребнадзора по Московской области выдало 15 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, сообщается на сайте ведомства.

Купаться безопасно только в тех местах, которые официально установлены постановлением главы администрации и имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о качестве воды водного объекта, используемого в целях купания.

«На 26 июня управлением Роспотребнадзора по Московской области, в соответствии со статьей 18 федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выдано 15 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта», — говорится в сообщении.

Заключения получили карьер «Волкуша» в Лыткарине; зона отдыха пансионата «Пестово» ЦБ РФ, Пестовское водохранилище; река Яхрома, ООО «Лига деятелей культуры и спорта», Дмитровский округ; озеро Большое, Фрязино; зона отдыха «Городские парки», Иваньковское водохранилище, Дубна; зона отдыха «Городские парки», река Волга, Дубна; городской пляж МАУ «Парковый комплекс» Клин, река Сестра; зона отдыха ЛРЦ «Ока», река Ока, Озеры; МАУ «Парк культуры и отдыха «Серебряный», река Осетр, Серебряные Пруды.

Кроме того, заключения выдали зоне отдыха по адресу: Московская область, Дмитров, улица Подъячева (пруд); зоне отдыха по адресу: Московская область, Дмитровский округ, поселок Новосиньково, река Варваровка; зоне отдыха по адресу: Московская область, Дмитров, улица Инженерная (пруд); зоне отдыха у воды МБУ ДОЛ «Сокол», река Ока, Коломенский округ; водоему Юбилейный, МБУ «Благоустройство», Электросталь; озеру Коверши, ООО «Авантель менеджмент», Богородский округ.

«При размещении, оборудовании, содержании и эксплуатации пляжей должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования, установленные СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (раздел 5.1), СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов», — добавляется в сообщении.

На пляжах должны быть размещены урны, общественные туалеты, установлены фонтанчики с подводом питьевой воды, открытые и закрытые раздевалки.