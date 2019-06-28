РИАМО – 28 июн. Мужчину сильно избили и ранили ножом в районе Нагатино-Садовники на юге столицы, его доставили в реанимацию одной из городских клиник, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в службу «02» из службы «112» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Варшавское шоссе, дом 61А.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу обнаружен неизвестный мужчина, на вид 35-40 лет, который нарядом скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением груди, ранением легкого, закрытой черепно-мозговой травмой, множественными гематомами тела госпитализирован в реанимационное отделение медучреждения», – сказал собеседник агентства.

Позднее удалось установить, что неизвестный ранил мужчину ножом во время ссоры, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».