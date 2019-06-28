РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июн. Врач из Королева Мурад Дауметов стал чемпионом всемирных игр медицины и здоровья в составе молодежной сборной России по футболу, написал в своем Instagram-аккаунте главный врач городской больницы Эдуард Шпилянский.

Сороковые всемирные игры медицины и здоровья проходят в городе Будва в Черногории с 22 по 29 июня. Российскую Федерацию на этих соревнованиях представляет сборная «Ассоциации врачей-любителей футбола» в двух возрастных категориях: в категории Master играют врачи старше 40 лет, а в категории Classic – молодые врачи.

«В турнире Classic молодежный состав российской сборной обыграл команду Норвегии с разгромным счетом 4:0 и стал победителем турнира. Российские врачи – чемпионы 40-х Олимпийских игр медицинских работников. От всей души поздравляю коллег. Отдельно поздравляю Мурада Дауметова, травматолога-ортопеда Королевской городской больницы, выступавшего за молодежную команду», – написал Шпилянский.

В категории Masters российская команда, в составе которой играет главный врач горбольницы Эдуард Шпилянский, вошла в четверку лучших команд. Команда «Shvabe» впервые выступала на соревнованиях столь высокого ранга и не проиграла ни одного матча в основное время.