РИАМО - 28 июн. Движение поездов прервано на участке Филевской линии московского метро между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская» из-за упавшего дерева, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Дерево упало метро между станциями «Пионерская» и «Филевский парк».

«На Филевской линии временно нет движения поездов между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская», - говорится в сообщении.

Пассажиров призвали пользоваться Арбатско-Покровской линией.

Службы метро уже на месте происшествия и работают над восстановлением движения на данном участке линии.

Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы о сильном дожде и порывистом ветре и посоветовало обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

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