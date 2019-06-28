РИАМО - 28 июн. Движение поездов не осуществляется между станциями «Пионерская» и «Филевский парк» Филевской линии московского метро из-за упавшего дерева, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«На Филевской линии метро между станциями «Пионерская» и «Филевский парк» на пути упало дерево. Пассажирам угрозы нет», - сообщается в аккаунте.

Движение поездов на участке временно приостановлено.

Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы о сильном дожде и порывистом ветре и посоветовало обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.