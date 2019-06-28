РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 июн. Глава подмосковных Котельников Андрей Булгаков поздравил ребят с окончанием филиала университета «Дубна», сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня во всей стране отмечают День молодежи, а у этих ребят двойной праздник. Поздравил студентов нашего филиала университета «Дубна» с выпускным. Воспитание молодого поколения и подготовка специалистов – это важное направление работы, которому мы продолжим уделять внимание», – сказал Булгаков.

По его словам, в Котельниках появляются рабочие места, и есть надежда, что те ребята, которые получили дипломы, будут работать на благо города, Подмосковья и нашей страны.