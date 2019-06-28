РИАМО - 28 июн. Инспекторы эконадзора совместно со специалистами министерства жилищно-коммунального хозяйства пресекли образование свалки со строительными отходами вблизи деревни Тимково Волоколамского городского округа, которую обнаружили в ходе рейда, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе рейда нарушители были задержаны с поличным. Изъята тяжелая техника: грузовая машина, экскаватор и трактор. Нарушение усугубляется тем, что свалка строительных отходов на площади около 1 гектара образована в водоохранной зоне реки Ламы», — говорится в материале.

Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении, полиция начала доследственную проверку. В настоящее время уже установлены собственник и арендатор земельного участка, которые вызваны в министерство для подписания протокола об административном правонарушении. В рамках расследования будут произведены отбор проб отходов и маркшейдерские исследования для расчета ущерба, нанесенного окружающей среде.