РИАМО - 28 июн. Столичная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц ОМВД по Басманному району во время расследования дела отравителя газировки, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ведомства.

«Прокурор центрального административного округа вынес постановление о направлении материалов проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц полиции по факту халатности», — сказал собеседник агентства.

Информация об отравителе у правоохранителей появилась еще 8 июня, после проверки ряда поступивших сообщений о хищениях имущества. Благодаря информации из медицинского учреждения об отравлении мужчины и девушки были установлены приметы, а в дальнейшем и анкетные данные злоумышленника.

Подозреваемый был доставлен в ОМВД по Басманному району, где в ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у него несколько мобильных телефонов, очков, часы, личные документы потерпевших, банковские карты на их имена. Несмотря на очевидную причастность к совершению серии преступлений, мужчину отпустили домой, после чего он совершил еще ряд тяжких преступлений.

Ненадлежащее исполнение должностными лицами ОМВД по Басманному району своих должностных обязанностей по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, при наличии информации о серийных, однотипных нападениях на граждан с использованием отравляющих веществ, позволило теперь уже арестованному мужчине продолжить совершать преступления.

«Московский отравитель» знакомился со своими жертвами на улице, завязывал беседу и предлагал выпить отравленные пиво или газировку. Когда людям становилось плохо, злоумышленник обворовывал их. Его жертвами могли стать более 20 человек, на данный момент установлены 11 потерпевших. «Московский отравитель» орудовал в популярных среди молодежи местах.