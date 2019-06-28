РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 июн. В подмосковной Балашихе дипломами наградили 53 лауреата именной стипендии губернатора Московской области за выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта по итогам 2018 года, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Церемония награждения школьников Балашихи состоялась в школе №8 в микрорайоне Кучино. Лауреатов поздравили председатель городского совета депутатов Геннадий Попов и директор учебно-методического центра Балашихи Татьяна Рожкова.

«От главы города, совета депутатов Балашихи поздравляю вас, ребята, с таким знаменательным днем в вашей жизни, хочу поблагодарить прежде всего педагогический состав, который вкладывал в вас душу, давал вам свои знания, а также родителей, которые могут гордиться своими детьми. Во всех отраслях – науке, искусстве, спорте вы добились больших успехов и прославили Балашиху. У нас 53 лауреата именной стипендии губернатора. И это, наверное, самый высокий результат в Московской области», – сказал Попов.

Он пожелал ребятам никогда не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед. По словам Рожковой, также были подведены итоги за 2018 год и были награждены лучшие из лучших.

«Мы рады поздравить всех лауреатов именной стипендии губернатора. Это большое достижение всех обучающихся, директоров, учителей и родителей. Спасибо за поддержку, участие во многих мероприятиях, по результатам которых выдается эта именная стипендия», – отметила Рожкова.

Лауреатом именной стипендии губернатора Московской области стал и ученик школы №14 микрорайона Железнодорожный Константин Шаин, которому 24 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил диплом и грант в размере 1,5 миллионов рублей, как лучшему юному музыканту Подмосковья – одному из победителей проекта «Новые имена России». Такая награда вручалась впервые в регионе. Одаренных детей отобрали по итогам рейтингования и конкурсных прослушиваний, проводимых межрегиональным благотворительным фондом «Новые имена России» имени Иветты Вороновой, президентом которого с 2008 года является пианист Денис Мацуев.

Константин – учащийся детской школы искусств №8 по классу труба и занимается три года.

«Грант мне дали за выступления и победу на международных и областных музыкальных конкурсах. Его хочу потратить на новый музыкальный инструмент, на мастер-классы хороших преподавателей по моей специальности и на образование. В будущем, мечтаю поступить в российскую академию музыки имени Гнесиных», – отметил Шаин.