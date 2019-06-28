РИАМО - 28 июн. С начала 2019 года жителям Московской области выписано 1,9 миллиона рецептов на получение льготных лекарственных препаратов на общую сумму 7,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

По словам директора ГБУ МО «Мособлмедсервис» Ирины Полетыкиной, обращения жителей Подмосковья, связанные с обеспечением льготными лекарствами, сотрудники учреждения стараются решать в рабочем порядке.

«Для нас важно обеспечить в полном объеме льготными лекарствами всех, кто в этом нуждается. На данный момент в Подмосковье проживает 680 тысяч человек, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение - участники Великой Отечественной войны, инвалиды, дети до трех лет, люди, больные онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и другие категории», — рассказала директор ГБУ МО «Мособлмедсервис» Ирина Полетыкина.

С начала года к июню текущего года было отпущено 2,7 миллиона упаковок, обслужено 1,8 миллиона рецептов. Сумма отпуска составила 5,6 миллиарда рублей.

В апреле этого года была внедрена система автоматического расчета товарного запаса в аптеках: у представителей аптек появилась возможность сформировать запас лекарств в автоматическом режиме, после чего передать данные на согласование в министерство здравоохранения Подмосковья. Таким образом, время на пополнение запасов в аптеке сократится.

Также внедрено СМС-информирование о поступлении препарата – такие рассылки смогут получать пациенты подмосковных поликлиник. Отпуск таких препаратов осуществляется более, чем в 320 аптечных пунктах, 20 из них работают в круглосуточном режиме. В Подмосковье также работает специальная горячая линия министерства здравоохранения Московской области по льготному лекарственному обеспечению. Задать интересующие вопросы можно по телефону: 8 (495) 748-48-80.