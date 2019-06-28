РИАМО - 28 июн. В московской больнице скончалась 59-летняя пенсионерка, на которую упала сломавшаяся из-за непогоды липа, сообщает в пятницу «Московский комсомолец».

Трагедия случилась 27 июля в Воронцовском парке. Женщина жила неподалеку.

«Вдвоем в роковой вечер, около 18:00, они (с супругом – ред.) вышли за продуктами в супермаркет. Супруг отправился совершать покупки, а Лариса Григорьевна решила немного прогуляться по парку. Немного моросило, но ветра как такового сильного не было — шевелились лишь верхушки деревьев», — говорится в сообщении.

Во время прогулки на пенсионерку упало сломавшееся дерево. От удара по голове она потеряла сознание, но затем, по словам очевидцев, пришла в себя. Произнести что-то членораздельное женщина не могла, лишь стонала. Ее доставили в больницу, у нее также были сломаны ноги и позвоночник. На следующий день она скончалась.

«Московские власти помогут семье с похоронами. Возможно, родным выплатят компенсацию. Упавшее дерево коммунальщики распилили и вывезли. На всякий случай были осмотрены остальные насаждения, по виду они в нормальном состоянии», — заключается в статье.

Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы о сильном дожде и порывистом ветре и посоветовало обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.