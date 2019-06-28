РИАМО - 28 июн. Подмосковные студенты, победившие в проекте «Кадры будущего для регионов», в течение 29 и 30 июня пройдут образовательную сессию, которую организовала академия социального управления, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«Ребятам – будущим тьюторам расскажут о задачах лидера проекта, научат командообразованию, организации проектной работы», — рассказала Забралова.

Она добавила, что совсем недавно завершился отбор школьников Московской области в стратегическую инициативу «Кадры будущего для регионов».

«В 2019 году для участия в инициативе было подано 409 заявок от учащихся подмосковных школ, что почти в два раза больше, чем в 2018. Из них 250 прошли конкурсный отбор. Отбор школьников проводился с использованием цифрового портфолио «Школьного портала» Московской области. Критерии отбора были достаточно серьезными: наличие достижений в портфолио, эссе, командный или индивидуальный проект», — добавила Забралова.

Инициатива «Кадры будущего для регионов» в Московской области реализуется с 2018 года в рамках соглашения губернатора Московской области Андрея Воробьева c агентством стратегических инициатив.