РИАМО - 28 июн. 500 тысяч электронных больничных выдали в Подмосковье с 1 июля 2017 года, когда вступил в силу Федеральный закон на оформление листков нетрудоспособности в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения фонда социального страхования РФ.

Два года назад вступил в силу Федеральный закон, регламентирующий переход на оформление листков нетрудоспособности в электронном виде. Московская область принимает активное участие в реализации данного закона и входит в тройку лидеров по оформлению электронных больничных. За этот период в регионе выдано около 520 тысяч ЭЛН.

«Юбилейный, 500-тысячный, цифровой больничный был оформлен пациенту 13 июня в городе Домодедово в ГБУЗ МО «Домодедовская Центральная городская больница». Среди муниципалитетов Подмосковья лидерами по количеству выданных электронных больничных являются городские округа Королев, Серпухов, Протвино, Луховицы, Кашира, Озеры, Химки, Орехово-Зуево, Ступино, а также Коломенский и Сергиево-Посадский», — говорится в сообщении.

В городских округах Луховицы, Кашира, Озеры и Коломенском во всех без исключения медицинских организациях пациенты могут получить ЭЛН. На сегодняшний день в регионе выдают электронные больничные листы 403 медицинские организации.

Преимущества цифрового листка очевидны, их оценивает все больше работодателей и их работников. Электронный листок нетрудоспособности делает обмен информацией о страховых случаях прозрачным, у работодателя нет необходимости обеспечивать сохранность бумажных листков нетрудоспособности – ведь вся информация с момента «открытия» ЭЛН хранится в системе фонда социального страхования и может запрашиваться работодателем неоднократно.

Для медицинской организации это означает снижение трудозатрат на оформление бумажных листков. Для пациента это, в первую очередь, минимизация временных затрат на оформление документа, он не может его потерять или испортить.