РИАМО – 28 июн. Неизвестный украл три бочки с пивом, находящиеся возле служебного входа в одном из баров в Басманном районе столицы, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию обратился гражданин 1979 года рождения, который является управляющим ООО «Ф» по адресу: улица Казакова, дом 8, строение 2.

«Мужчина рассказал, что неизвестный, находясь возле служебного входа в заведение, похитил три бочки с пивом», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что сумма ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка.