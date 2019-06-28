РИАМО – 28 июн. Главгосстройнадзор на этой неделе оштрафовал застройщиков в Подмосковье на 7 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Главгосстройнадзором 24-25 июня по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 7, 116 миллиона рублей», – отметил начальник Главного управления Государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Так, за нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено 17 постановлений на 1, 904 миллиона рублей, шесть постановлений на 1, 760 миллиона рублей за строительство без разрешения, пять постановлений на 82 тысячи рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, одно постановление за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 100 тысяч рублей, а также три постановления на 600 тысяч рублей вынесено за нарушение проектной декларации и информационной открытости.

Кроме того, 19 постановлений на 990 тысяч рублей вынесли за нарушения в части предоставления отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков, 13 постановлений на 1, 48 миллиона рублей за неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений, четыре постановления на 200 тысяч рублей за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС.

В отношении двух строительных компаний вынесено постановление о прекращении производства по делу, двум компаниям назначено наказание в виде предупреждения.