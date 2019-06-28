РИАМО - 28 июн. Офицер войск Росгвардии, 47-летний Евгений Косоногов покончил с собой, тело нашли в Пресненском районе столицы, обстоятельства случившегося выясняются, сообщает kp.ru.

«В жилом доме по улице 3-я Красногвардейская обнаружен труп Косоногова Евгения, который занимал должность заместителя командира взвода УВО Национальной гвардии России по ЦАО. 47-летний офицер Росгвардии покончил с собой. Ведется следствие», — сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

На момент смерти офицер находился в очередном отпуске. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

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