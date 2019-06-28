РИАМО – 28 июн. Пьяного мужчину сильно избили в Красносельском районе в центре столицы, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Вечером 27 июня в службу «02» от граждан поступило сообщение о том, что у входа в отель по адресу: 3-й Красносельский переулок, дом 5, лежит человек.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу обнаружен неизвестный мужчина, на вид 30-35 лет, который нарядом скорой медпомощи с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, в состоянии комы и алкогольного опьянения госпитализирован в медучреждение», – сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится проверка.