РИАМО - 28 июн. В анестезиолого-реанимационное отделение Мытищинской больницы в тяжелом состоянии доставили 20-летнего молодого человека, у которого стали отказывать почки, его удалось спасти, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Врачи боролись за жизнь пациента несколько недель.

«Я помню, что все время бредил. Мне все время казалось что-то страшное, мама и папа снились, как будто они куда-то уезжают навсегда. А еще страх был, и вся жизнь перед глазами проносилась», — рассказал юноша.

Врачи назвали этот случай чудом. Если бы юношу вовремя не доставили в больницу, все закончилось бы печально. Молодой человек подхватил простуду, поднялась температура, но он только устроился на работу и решил ее не пропускать. В течение суток он принял 10 таблеток жаропонижающего препарата.

«Последствия проявились сразу же, парня срочно доставили в больницу. В результате уровень креатинина подскочил до 500 микромоль на литр — это в 5-7 раз больше нормы. Юношу срочно отправили на гемодиализ, уже после третьей процедуры появились улучшения», — говорится в сообщении.

Завотделением Мытищинской больницы и окружной специалист по заместительной почечной терапии Дмитрий Воробьев рассказал, что в условиях реанимационного отделения была выполнена имплантация диализного катетера с последующим проведением сеанса гемодиализа. На фоне проводимой консервативной терапии и заместительной почечной терапии отмечалось улучшение состояния пациента. Контрольный анализ определения скорости клубочковой фильтрации подтвердил полное восстановление функции почек спустя три недели от начала лечения.

Врачи отмечают, что спасти молодого человека удалось благодаря вовремя сделанному курсу диализа. В отделении экстракорпоральной детоксикации и диализа Мытищинской больницы оказывают помощь не только местным жителям, но и пациентами других территорий.

Медики напомнили, что бесконтрольное употребление лекарств может привести к печальным последствиям. Для правильного лечения нужно сначала правильно поставить диагноз, обратиться к врачу, а не искать лечение в интернете. Кроме того, у каждого препарата есть инструкция, где указаны стартовые и максимальные дозировки. И превышать их ни в коем случае нельзя.