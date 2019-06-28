РИАМО – 28 июн. Для телешоу «Дом-2» выделят участок в ТиНАО площадью 1,6 гектара, претензий у компании нет, сейчас ведется оформление всех необходимых документов, говорится в сообщении пресс-службы Стройкомплекса Москвы.

«Земельный участок площадью почти 1,6 гектара выделят для строительства новых павильонов телешоу «Дом-2» в новой Москве», – заявил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он дополнил, что публичные слушания состоялись и прошли успешно.

«Они были необходимы для того, чтобы два участка соединить в один, компенсационный. Претензий у компании нет, сейчас ведется оформление всех необходимых документов», – уточнил Жидкин.

Телешоу «Дом-2» может начать переезд на новую площадку и перенос декораций осенью.

«Никаких проблемных, а тем более конфликтных ситуаций с «Дом-2» нет. С владельцами объекта, где проходят съемки, достигнута договоренность о компенсационном участке, который расположен рядом с нынешней площадкой», – заверил Жидкин.

Ранее место, где находится съемочная площадка реалити-шоу, потребовалось для строительства дороги.

«Собственнику земли предложили несколько компенсационных участков. В результате была выбрана площадка, расположенная рядом со старой», – заключается в сообщении.