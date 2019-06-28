РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 июн. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина 11 июля встретится с предпринимателями округа, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина 11 июля с 9:00 до 14:00 в кабинете №113 проведет прием предпринимателей», – говорится в сообщении.

Предварительная запись осуществляется по телефону: 8(495)562-46-68 ежедневно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.