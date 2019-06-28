РИАМО - 28 июн. В рамках торжественного открытия скульптурной композиции «Бойцам стройотрядов МИИТ» в Российском университете транспорта в столице состоялось собрание молодежно-студенческих отрядов, командирам которых вручили трудовые путевки, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Бронзовая скульптура - молодого человека и девушки - олицетворяет образы студентов строительных отрядов. Дух стройотрядов воплощен в фигурах строителя и проводницы.

«Наше студенческое строительное движение за весь период существования насчитывает 15 миллионов человек. 30 тысяч - это наши студенческие стройотряды», - сказала со сцены заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время торжественной церемонии.

Студентам в ходе мероприятия также вручили трудовые путевки, по которым они будут проходить практику на различных строительных участках.

«Сегодня знаменательная дата - сегодня открылся третий трудовой семестр. Также сегодня было открытие скульптуры, посвященной студенческим строительным отрядам. У нас большое количество таких отрядов по разным направлениям и видам деятельности. Есть отряд «Метрополитеновец», который занимается работой на путях метро. Также есть волонтерский отряд, который ездит в Иосифо-Володский монастырь и восстанавливает его», — отметила студентка первого курса магистратуры Российского университета транспорта и командир одного из стройотрядов Дарья Суслова.

Она добавила, что есть волонтерские отряды, которые уезжают ремонтировать детские дома, и есть отряд проводников, которые работают на поездах дальнего следования и поездах «Сапсан».

По словам Сусловой, студенты ждут от этой практики плодотворной работы, а опыт, который они получат, пригодится им в дальнейшем.

В этом году выпускники Российского университета транспорта получают 749 красных и 4168 синих диплома. Одновременно с дипломами студентам вручат знаки министерства транспорта Российской Федерации «За отличие в учебе», Серебряный знак МИИТ и нагрудный знак об окончании университета.