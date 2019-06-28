РИАМО - 28 июн. Ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Московской области до вечера 29 июня, также будет идти сильный дождь, жителям следует быть осторожными, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«С 21:00 28 июня с сохранением до 21:00 29 июня на территории Московской области ожидается сильный дождь, усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду», — сообщается на сайте.

При сильном ветре рекомендуется закрыть все форточки и окна, проверить надежность их закрытия, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Одними из безопасных мест при сильном ветре являются места, удаленные от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы. Спасатели не рекомендовали пользоваться лифтом.

Если сильный ветер застал на улице, нужно немедленно укрыться в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.

При дожде следует по возможности оставаться дома или в укрытии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональным министерствам транспорта и дорожной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства установить мобильные перекачивающие станции на всех участках подтопления в Подмосковье.