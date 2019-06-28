РИАМО - 28 июн. На дорогах столицы вечером в пятницу образовались многокилометровые пробки, загруженность движения оценивается в восемь баллов из десяти максимально возможных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Наиболее загружены внутренняя сторона МКАД на западе и северо-западе, юго-востоке и северо-востоке и внешняя сторона на юго-западе и востоке.

Стоят Третье транспортное кольцо и Садовое кольцо. Водители потеряют много времени, если поедут через центр, – стоят улицы внутри Садового, набережные возле Кремля, Бульварное кольцо и другие.

Загружены Большая Академическая улица, улица Бориса Галушкина, Люблинская улица, проспект Андропова, Каширское шоссе, Пролетарский проспект, Варшавское шоссе, улица Обручева, Балаклавский проспект, Нахимовский проспект, Профсоюзная улица, Ленинский проспект, проспект Вернадского, Кутузовский проспект, проспект Маршала Жукова, Волоколамское и Ленинградское шоссе.

По прогнозу сервиса, в 18 и 19 часов дорожная обстановка будет оцениваться в семь баллов, в 20 часов – в четыре балла, в 21 час – в три балла.

Ранее центр организации дорожного движения Москвы рекомендовал дачникам планировать поездки за город заранее из-за сильных ливней в пятницу, кроме того, автолюбителей попросили не нарушать скоростной режим.

В течение пятницы в Москве прогнозируется выпадение 10-15 миллиметров осадков, что составляет до 20% от месячной нормы.