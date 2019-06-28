РИАМО - 28 июн. В Истре перед судом предстанут двое мужчин, их обвиняют в убийстве и незаконном обороте оружия, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следствием установлено, что летом 2018 года один из обвиняемых в связи со сложившимися личными неприязненными отношениями со своим приемным отцом, в том числе и на почве финансовых разногласий, решил совершить его убийство. Для осуществления задуманного он обратился к своему другу с предложением помочь совершить убийство, пообещав заплатить за это денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

Злоумышленники незаконно приобрели огнестрельное оружие. 1 июля 2018 года они подкараулили мужчину в лесополосе на участке автодороги вблизи поселка Лесодолгорукова, и несколько раз выстрелили ему в голову и шею. После этого они скрылись с места преступления.

На стадии предварительного расследования обвиняемые полностью признали свою вину.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением предано в суд для рассмотрения по существу», — заключается в сообщении.