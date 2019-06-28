РИАМО - 28 июн. Центральный федеральный округ России имеет колоссальный потенциал в развитии туристической отрасли, сообщил в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Сегодня в повестке дня совета законодателей в том числе был вопрос о развитии туристического потенциала. Мы выслушали доклады наших коллег из различных областей, в том числе из Рязанской области. Мы понимаем, что на сегодняшний момент все только начинается. Туристический потенциал колоссальный, инвесторы заинтересованы в развитии туристической отрасли», — сказал Шапошников.

Он отметил, что на заседании был принят ряд решений, которые будут переданы в органы федеральной власти для изменения федерального закона и корректировки нормативно-правовых актов, которые позволят динамичнее развивать туристическую отрасль.

В пятницу в селе Константиново Рязанской области прошло заседание совета законодателей ЦФО при полномочном представителе президента РФ в ЦФО.