РИАМО - 28 июн. В деревне Бородино городского округа Мытищи завершено строительство дома №2 с подземной автостоянкой, входящему в состав жилого комплекса «Скандинавский», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторским составом на объекте была проведена проверка по извещению об окончании строительства. После устранения всех замечаний оформлен ЗОС (заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации)», – отметил руководитель ведомства Артур Гарибян.

Площадь 6-секционного жилого дома переменной этажности (9-16) составляет 39,5 тысяч квадратных метров. В новостройке к заселению готовы 529 квартир. Подземный паркинг площадью 3,8 тысячи квадратных метров рассчитан на 105 машино-мест и 10 мото-мест. На территории автостоянки расположена автомойка на два поста.

Застройщиком является ООО «Акколада Лэнд». Придомовая территория благоустроена, установлены детская и спортивная площадки. Объект отвечает современным требованиям доступности для маломобильных групп населения.

«Объект готовится к вводу в эксплуатацию», – заключил Гарибян.