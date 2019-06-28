РИАМО – 28 июн. Столичным дачникам рекомендовали планировать поездки заранее из-за сильных ливней в пятницу, кроме того, автолюбителей попросили не нарушать скоростной режим, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

«Дожди остаются с нами на весь день. Движение сложное – машины едут медленнее обычного (и правильно делают), возможны подтопления. После 16:00 ждем дачников на вылетных, поэтому внимательно планируйте поездки», – говорится в сообщении.

Водителям в сложных погодных условиях готовы помочь специалисты колл-центра.

«Колл-центр («3210») ждет ваших звонков о сломанных светофорах и знаках», – дополняется в сообщении.

В течение пятницы в Москве прогнозируется выпадение 10-15 миллиметров осадков, что составляет до 20% от месячной нормы.