РИАМО - 28 июн. Таганский суд Москвы отказался удовлетворить иск французского музыканта Маруани Дидье к Филиппу Киркорову о защите авторских прав, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Решением Таганского районного суда Москвы от 28 июня 2019 года в удовлетворении иска Маруани Дидье к Киркорову Филиппу Бедросовичу, Попкову Олегу Владимировичу, ООО «Филипп Киркоров Продакшн», ООО «Первое Музыкальное Издательство», группе компаний «RONEeS»/ООО«Звук» о защите авторского права отказано», — сказал собеседник агентства.

Как сообщали СМИ, Маруани обвинил Киркорова в плагиате песни Symphonic Space Dream — российский музыкант якобы использовал ее фрагмент в своей композиции «Жестокая любовь». Француз потребовал у Киркорова более 270 миллионов рублей компенсации.

В марте 2018 года Киркоров выиграл суд у другого француза, Жильбера Синуэ, который тоже обвинил его в нарушении авторских прав.