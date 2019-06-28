РИАМО - 28 июн. Для ликвидации подтоплений, которые вызвали аномальные осадки, все силы и средства областной аварийно-восстановительной службы МОС АВС приведены в готовность по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Ранее Воробьев поручил региональным министерствам транспорта и дорожной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства установить мобильные перекачивающие станции на всех участках подтопления в Подмосковье.

«Колонна техники подмосковной аварийно-восстановительной службы МОС АВС выдвинулась к местам подтопления, в самых проблемных местах, подвергшихся подтоплению, в течение следующих нескольких часов будут развернуты мобильные перекачивающие станции мощностью от 50 до 1000 кубометров метров в час, что позволит в течение нескольких часов ликвидировать подтопления», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

Вся мобильная насосная техника МОС АВС прошла недавно проверку, находится в рабочем состоянии, обеспечивает перекачку в полном объеме. Недавно МОС АВС была доукомлектована мобильными насосными установками повышенной мощности ДКТ-410 на базе автомобилей КамАЗ, они уже поступили в подмосковную аварийно-восстановительную службу.

«Новые мобильные насосные установки имеют экипаж в составе двух человек (водитель и оператор), могут оперативно организовать перекачку до 600 кубометров воды в час. Повышенная проходимость автомобилей и оперативность развертывания системы в рабочее состояние позволяют использовать ее в случаях, когда требуется максимально быстро обеспечить перекачку воды», — отмечается в материале.

В связи с продолжительными ливневыми дождями затруднено движение автотранспорта из Лобни в сторону Ленинградского шоссе в районе «Шереметьева» из-за образовавшегося подтопления на съезде с Лобненского шоссе и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.