РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 июн. Сотрудники полиции Королева в ходе профилактического мероприятия не выявили пьяных водителей на дорогах горокруга, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Сергей Адамов.

В пятницу сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

«При проведении проверок на трезвость инспекторы ДПС используют метод массовой проверки, суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за минимальный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру. Было проверено 68 единиц транспортных средств, пьяных водителей не выявлено», – сказал Адамов.

Он добавил, что аналогичные мероприятия проведут также в выходные дни.