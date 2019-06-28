РИАМО – 28 июн. «Аэроэкспресс» перевезет сотрудников аэропорта «Шереметьево» бесплатно в связи с затоплением участка автодороги, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В связи с продолжительными ливнями подъездные пути к международному аэропорту «Шереметьево» оказались затоплены. Подтопление образовалось на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Точная причина подтопления будет определена после ликвидации воды и обследования ливневой канализации.

«Компания организует дополнительную остановку поездам «Аэроэкспресс» на Шереметьевском направлении по платформе «Хлебниково» в период с 15:00 28 июня по 00:01 30 июня, чтобы доставить сотрудников аэропорта к месту работы и обратно», – отмечается в сообщении.

Для прохода через турникет необходимо предъявить сотрудникам «Аэроэкспресс» удостоверение работника аэропорта.

Получить актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефонам горячей линии 8(800)700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8(495)663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.