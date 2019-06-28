РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. Глава Подольска Николай Пестов и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук вручили многодетной семье Романовых документы и ключи от автобуса марки Mercedes Benz, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В городском округе Подольск проживает многодетная семья Романовых: у Владимира и Лилианы, ветеранов МВД, семь кровных детей, 21 усыновленных и пятеро находятся в семье на постинтернатовском воспитании. Всего же в этой семье в разные годы воспитывались 44 ребенка. Некоторые из ребят уже выросли и успешно вышли во взрослую жизнь.

«Администрация Подольска вышла с инициативой о покупке транспортного средства для Романовых к руководству крупнейшего интернет-магазина страны Wildberries, которое приняло решение оказать помощь многодетной семье. Компания купила для них автобус вместимостью 17+1 место марки Mercedes Benz. 28 июня Пестов и Бакальчук торжественно вручили ключи от автобуса многодетной семье Романовых», – сказал сотрудник администрации горокруга.

Многодетные родители Романовы – люди очень деятельные. Они создали театральную студию «Квартира №148», в которой занимаются все их дети. Семья активно участвует в работе военно-патриотического объединения «Память» в составе отряда «Рубеж». И всем им часто приходится выезжать на различные мероприятия, связанные с их творческой деятельностью, на раскопки, проводимые отрядом «Рубеж». Поэтому они обратились с просьбой помочь в приобретении вместительного автобуса для их многочисленной активной семьи.