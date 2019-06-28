РИАМО - 28 июн. Движение по четырем главным путям Ленинградского направления Октябрьской железной дороги восстановили, на железнодорожных путях приняты все меры для возвращения инфраструктуры в норму, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Движение поездов пригородного сообщения переведено в штатный режим и работает по расписанию», — резюмируется в материале.

Причиной увеличенных интервалов в движении поездов на ОЖД стало незаконное вмешательство в работу железнодорожной инфраструктуры на станции «Сходня» – были украдены 17 пар кабелей.

По заявке Тверской пригородной пассажирской компании во время сбоя ходило около 30 компенсационных автобусов, а Подмосковная и столичная Госавтоинспекции помогали организовывать беспрепятственный проезд общественного транспорта.

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