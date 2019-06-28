РИАМО – 28 июн. Полицейские в Волоколамском городском округе задержали подозреваемого в разбойном нападении, им оказался ранее судимый 45-летний житель Воронежской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Подмосковью.

«Установлено, что злоумышленник в дневное время через незапертую дверь незаконно проник в частное домовладение, расположенное в деревне Ремягино, и, угрожая хозяйке ножом, похитил ювелирные украшения, денежные средства, а также спиртные напитки и продукты питания, после чего с места происшествия скрылся», – сказала начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что в кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был установлен и задержан недалеко от места совершения противоправного деяния.

«В ходе личного досмотра у него обнаружены и изъяты ранее похищенные вещи, которые возвращены потерпевшей», – добавила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Злоумышленнику Волоколамским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.