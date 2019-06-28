РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 июн. В администрации Котельников 1 июля пройдет тематический прием граждан по вопросам здравоохранения, жители смогут задать специалистам любые интересующие вопросы, сообщается на официальной странице администрации Котельников в соцсети «ВКонтакте».

«Первого июля с 18:00 в здании администрации городского округа Котельники состоится тематический прием граждан по вопросам здравоохранения», – говорится в сообщении.

Все желающие смогут предварительно записаться по телефону: 8(495)554-040-07.