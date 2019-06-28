РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 июн. В нынешнем году на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье» жители Красногорска подали более 260 проектов, в реализацию которых вовлечены почти 500 граждан, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Заявки на участие в ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье» можно подать до 4 августа. В пятницу в администрации горокруга Красногорск подвели промежуточные итоги заявочной кампании.

«От Красногорска зарегистрированы 6 281 пользователь, 266 проектов, а также 492 жителя вовлечены в реализацию», – говорится в сообщении.

В нынешнем году проекты подаются в четырех основных номинациях конкурса: «Волонтерство и благотворительность», «Творчество и духовное наследие», «Прорыв», а также «Экология».

«Старт мы сделали и достаточно успешный. На сегодняшний день мы являемся шестыми в области по подаче проектов. Это хорошо, но есть куда стремиться. Активно участвуют образование и культура, а также молодежь», – отметила начальник управления информационной, молодежной политики и социальных коммуникаций Елена Шарварко.