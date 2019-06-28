РИАМО – 28 июн. Активный сезон выращивания товарной рыбы начался на Егорьевском рыбном комбинате «Цна», сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Накануне глава Минсельхозпрода побывал на предприятии.

«Начался активный сезон выращивания товарной рыбы. В открытых водоемах вода начинает прогреваться в июне и именно в это время рыба начинает интенсивно питаться и прибавлять в весе. В 2019 году Егорьевский рыбный комбинат «Цна» – наш лидер по производству прудовой рыбы, планирует вырастить порядка 750 тонн товарной рыбы», – сказал Разин.

Он уточнил, что Егорьевский рыбокомбинат «Цна» является одним из самых крупных предприятий России в сфере прудового выращивания живой рыбы.

«Рыбокомбинат расположен в пойме реки Цны, в экологически чистой зоне. В прудах предприятия выращивается около 25 сортов рыбы – белый амур, черный амур, карась, толстолобик, форель, осетр, щука, сом. Но на особом счету здесь карп. Для кормления рыбы предприятие закупило более 810 тонн кормов», – подчеркнул Разин.

Глава Минсельхозпрода пояснил, что предприятие получило субсидии на поддержку производства товарной рыбы в размере 2,5 миллионов рублей.

«К концу сентября рыба достигнет товарного веса и начнет поступать на прилавки магазинов Подмосковья и столицы», – резюмировал Разин.