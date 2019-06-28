РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 28 июн. Медалисты Дзержинского получили подарки от ВРИП главы Дзержинского Людмилы Ивановой – золотые украшения и 10 тысяч рублей, сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

Двадцать седьмого июня во Дворце культуры «Энергетик» состоялся бал выпускников – золотых медалистов.

«Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дзержинский Людмила Иванова вручила каждому медалисту сертификат на 10 тысяч рублей, а также золотые украшения ребятам, которые получили высшие баллы по итогам ЕГЭ», – говорится в сообщении.

В нынешнем году из школьных стен городского округа в большую жизнь вышли 204 выпускника 11-х классов. Всего в этом году 26 медалистов и 2 выпускника, которые получили 100 балов по итогам государственной итоговой аттестации.