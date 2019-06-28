РИАМО - 28 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил как можно быстрее обеспечить установку мобильных перекачивающих станций на всех участках подтопления из-за ливня, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

За сутки дожди уже перевыполнили месячную норму по осадкам в Подмосковье. Наибольшее количество осадков зафиксировали в Новом Иерусалиме – там выпало на 1 миллиметр больше нормы, то есть 76 миллиметров (101,3%). В Егорьевске выпало 68 миллиметров, в Клину - 62 миллиметра осадков. В пятницу осадки продолжаются.

«В связи с экстремальным количеством выпавших осадков губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексею Гержику и министру жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгению Хромушину в кратчайшие сроки обеспечить установку мобильных перекачивающих станций на всех участках подтопления», — говорится в сообщении.

Так, в связи с продолжительными ливнями подъездные пути к международному аэропорту «Шереметьево» оказались затоплены. Подтопление образовалось на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Движение автотранспорта на данных участках перекрыто. Спецтехника проводит откачку воды.