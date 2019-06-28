РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июн. Более 130 штрафов выписали водителям автобусов в Королеве с начала 2019 года, сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Эльвира Фадеева.

За 6 месяцев 2018 года инспекторы Госавтоинспекции к административной ответственности за различные правонарушения в области безопасности дорожного движения привлекли более 400 водителей автобусов. В результате выявленных нарушений должностным лицам выдано 18 представлений и к административной ответственности привлечено 2 руководителя.

«И в прошлом, и в этом году произошло по одному ДТП с участием автобусов. С начала 2019 года к ответственности привлечены более 130 водителей автобусов. За выпуск на линию технически неисправных транспортных средств к административной ответственности было привлечено четыре должностных лица, вынесено четыре постановления по делу об административном правонарушении. На основании вышеизложенного для принятия мер прокурорского воздействия в прокуратуру Королева было направлено информационное письмо», – сказала Фадеева.

Инспекторы основными причинами ДТП с участием автобусов называют недисциплинированность водителей и пешеходов, сложную дорожную обстановку, переутомление водителей, технически неисправные транспортные средства, невнимательность и недостаточную профессиональную подготовку водителей.

Для снижения аварийности сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды, проверки, индивидуальную работу с каждым водителем при приеме на работу, при проведении инструктажей, занятий, бесед, прием зачетов по ПДД, контроль работы водителей на линии, собрания с водительским составом по исключению травматизма.

Руководителям компаний-перевозчиков рекомендовано отказать в приеме на работу водителям, которые имеют штрафы за систематическое нарушение правил дорожного движения.