РИАМО - 28 июн. Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Москве, пострадал байкер, его госпитализировали, сообщил РИАМО в пятницу дежурный офицер управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«Примерно в 13:30 на пересечении улиц Свободы и Лодочная столкнулись автомобиль и мотоцикл. Пострадал мотоциклист», - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшего госпитализировали.

С начала сезона в Москве произошло уже более 170 аварий с участием мотоциклов. Погибли 11 человек, еще 185 находятся в больницах.