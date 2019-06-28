РИАМО – 28 июн. Работники дорожного патруля ЦОДД помогли задержать полицейским грабителя, так в ходе мониторинга сотрудник решили досмотреть подозрительны автомобиль, документы на транспортное средство были оформлены на другое лицо, сообщил начальник ситуационного центра – заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы Александр Евсин на своей странице в Facebook.

«Сегодня рано утром благодаря дорожному патрулю ЦОДД был задержан вор. В ходе обычного патрулирования и мониторинга состояния дорог, патруль обнаружил автомобиль с пробитым колесом. Остановился для оказания помощи. Однако в процессе разговора водитель показался патрульным не вполне адекватным и вызывающим подозрения. Была вызвана полиция и следственная оперативная группа. Документы на автомобиль были на другое лицо. Водитель пытался скрыться и был задержан», – написал Евсин.

Он уточнил, что был вызван собственник автомобиля на место задержания.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий задержанный признался, что украл из квартиры сумку с ключами от автомобиля и затем угнал автомобиль», – подчеркнул Евсин.