РИАМО - 28 июн. Железнодорожники завершили частичное восстановление работы устройств инфраструктуры на станции «Сходня» в Химках после кражи кабелей, восстановительные работы продолжаются, говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги.

«Произведено восстановление шести кабелей из 17 поврежденных, а также в полном объеме восстановлена работоспособность системы автоблокировки. В настоящее время стабилизировано движение по двум главным путям», — говорится в сообщении.

В пятницу на станции «Сходня» Октябрьской железной дороги злоумышленники похитили из кабельного колодца 17 кабелей СЦБ суммарной длиной более 1,5 километров. Из-за этого произошел сбой в движении более 30 поездов дальнего следования, девяти высокоскоростных поездов «Сапсан», также был нарушен график движения пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД.

«Железнодорожники продолжают восстановительные работы и предпринимают все необходимые меры для полного восстановления работоспособности инфраструктуры и нормализации графика движения», — говорится сообщении.