РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 28 июн. День семьи, любви и верности отпразднуют 7 июля в сквере имени Александра Пушкина в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщается на странице Дома культуры имени Пушкина в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех на празднование Дня семьи, любви и верности 7 июля в сквер Пушкина. Для гостей праздника пройдут мастер-классы под открытым небом, викторины, литературно-музыкальная гостиная, ярмарки рукоделия, выступления артистов и творческих коллективов Дома культуры, а также литературные квесты», – говорится в сообщении.

Для любителей рукоделия организуют конкурс на самую оригинальную ромашку.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, праздник начнется в 16:00 в сквере имени Пушкина. Телефон для справок: 8(496)422-44-22.