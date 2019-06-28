РИАМО - 28 июн. В случае дождя зрителям фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в «Новом Иерусалиме» будут раздавать дождевики, сообщил журналистам в пятницу директор музея Василий Кузнецов.

«У нас предусмотрены дождевики для зрителей на фестивале, всем дождевиков хватит», — сказал Кузнецов.

Летний фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей» откроется 30 июня. Гости фестиваля услышат шедевры классической музыки на открытом воздухе в живописном историческом пространстве Русской Палестины рядом с жемчужиной Подмосковья — Ново-Иерусалимским монастырем, а также смогут посетить экспозиции музея «Новый Иерусалим».

На фестивале прозвучат Пятая симфония Малера и рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром Рахманинова, Пятая симфония Чайковского и концерт N1 для скрипки с оркестром Шостаковича, пятая симфония Прокофьева, концерт для скрипки с оркестром Мендельсона-Бартольди и увертюра «Светлый праздник» Римского-Корсакова. Также гости смогут посмотреть детский музыкальный спектакль Московской областной филармонии «Баллада о маленьком буксире».

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